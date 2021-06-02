Инфляции боятся все, кроме ФРС?

Уже через две недели Федеральная резервная система соберётся на заседание. 15 июня будет объявлено решение и проведена пресс-конференция. Важность этого события сейчас максимальная, так как мир погрузился в инфляцию.

Мы уже слышали отдельные заявления от Джерома Пауэлла, когда он назвал инфляцию серьёзным риском и выразил озабоченность по этому поводу, свалив индексы. Фото: Reuters/Scanpix

Собственно, вопрос сейчас заключается не столько в том, что сделает ФРС, и даже не в том, когда это будет сделано - понятно, что федрезерв пока считает инфляцию чем-то временным. Важно то, насколько ФРС "напуган" рекордной инфляцией и допускает ли его глава Джером Пауэлл с коллегами рост ставок уже в следующем году, вместо 2023 года.