Молодые трейдеры вновь вышли на тропу войны

Несмотря на спокойное поведение основного рынка, так называемые meme-акции, движение которых обусловлено поведением молодых трейдеров, бьют новые рекорды.

История с невероятным ростом малозаметных акций на рынке вновь повторяется - молодые трейдеры опять взялись за старое. Фото: Pixabaya

В начале этого года акции компаний Gamestop и ряда других не самых популярных компаний неожиданно для рынка начали расти невероятными темпами. Тогда основной причиной взлета цены акции Gamestop называли шорт-сквиз, который удалось устроить толпе молодых трейдеров. В социальных сетях и в первую очередь на онлайн-платформе Reddit в группе r/wallstreetbets преимущественно молодые люди делились рекомендациями и планами, какие акции лучше покупать и где ждать очередного взрывного роста. Одной из целей этой большой толпы людей было выдавливание профессиональных игроков рынка, которые сделали ставку на снижение цены акций Gamestop.