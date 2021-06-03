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Стало известно, как распределились новые акции EfTEN между инвесторами

Глава фонда EfTEN Capital Вильяр Аракас. Фото: Andres Haabu

Публичное предложение новых акций фонда недвижимости EfTEN Real Estate Fund III завершилось 31 мая. В четверг стало известно, сколько акций получили инвесторы, участвовавшие в подписке.

"Сегодня совет EfTEN Real Estate Fund III AS принял решение о распределении акций среди инвесторов, - сообщила компания бирже. - Прежде всего 726 864 новых акций будут распределены между существующими акционерами фонда в соответствии с правом преимущественной подписки, указанным в проспекте эмиссии".