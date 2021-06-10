Яан Мартин Райк • 10 июня 2021 в 12:02
Биржа
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Мнимые сделки и неосторожные советы: как манипулируют Таллиннской биржей
Тот, кто считает, что манипуляция рынком означает лишь сделки с целью личной наживы, ошибается. По заверениям Финансовой инспекции, манипуляцией рынком могут оказаться неверные утверждения или мнения, которые приводят к значительным движениям цены на рынке. Манипулятором рынка можно стать, даже переводя деньги с одного счета на другой через биржу.
По словам главы отдела применения наказания Финансовой инспекции Янара Стамма, понятие "манипулирование рынком" очень широко трактуется и на практике порой бывает трудно разобраться, где манипуляция, а где нет.
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