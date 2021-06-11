ТОП пенсионных фондов: индексные фонды лидируют

Самую большую доходность в 2021 году демонстрируют пассивные индексные пенсионные фонды с низкими платами, которые за пять месяцев принесли более 10% доходности. Индексные фонды находятся на вершинах рейтингов уже четыре года, но и активно управляемые фонды демонстрируют свою конкурентоспособность.

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Средняя доходность всех 24-х эстонских пенсионных фондов за последние пять месяцев составила 5%. Шесть фондов с начала года в минусе, среди которых есть и победитель прошлого года LHV Pensionifond Roheline, который в этом году снизился на 3%.