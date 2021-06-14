Акции-мемы вновь в тренде у молодых трейдеров

На рынках вновь активизировались молодые трейдеры, которые ведут охоту на так называемые акции-мемы. Новая волна по-прежнему вызывает недоумение как у аналитиков, так и у инвесторов.

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Не существует четкого определения того, что представляют из себя акции-мемы, но у них есть один общий признак - это акции, которые широко обсуждаются в социальных сетях и которые привлекают внимание тем, что имеют относительно большую долю коротких позиций по ним.