Дмитрий Фефилов • 14 июня 2021 в 9:04
Биржа
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Цена на нефть обновила максимум 2018 года
Нефть марки WTI достигла 32-месячного максимума, так как вакцинация от коронавируса улучшает перспективы летнего спроса в США и Европе.
Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1% до 71,6 доллара за баррель после того, как цена перевалила за максимум октября 2018 года. Марка Brent сегодня продается по 73,5 за баррель и близка к рекорду трехлетней давности, когда цена перевалила за 80 долларов.
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