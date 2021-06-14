Цена на нефть обновила максимум 2018 года

Нефть марки WTI достигла 32-месячного максимума, так как вакцинация от коронавируса улучшает перспективы летнего спроса в США и Европе.

Фото: Reuters Staff, Scanpix

Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1% до 71,6 доллара за баррель после того, как цена перевалила за максимум октября 2018 года. Марка Brent сегодня продается по 73,5 за баррель и близка к рекорду трехлетней давности, когда цена перевалила за 80 долларов.