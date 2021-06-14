Дмитрий Фефилов • 14 июня 2021 в 12:14
Биржа
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Илон Маск не отрекается от биткоина
Илон Маск сказал, что Tesla разрешит транзакции с биткоином, как только майнинг будет осуществляться с использованием более чистой энергии.
В своем твите руководитель компании Tesla сказал, что хочет, чтобы майнеры использовали около 50% чистой энергии при добыче биткоина. Так Маск отреагировал на твит Cointelegraph, где речь шла о словах руководителя управляющей активами компании Sygnia Магды Вержицкой, которая называла Маска манипулятором криптовалюты.
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