Илон Маск не отрекается от биткоина

Илон Маск сказал, что Tesla разрешит транзакции с биткоином, как только майнинг будет осуществляться с использованием более чистой энергии.

Илон Маск Фото: ODD ANDERSEN, Reuters/Scanpix

В своем твите руководитель компании Tesla сказал, что хочет, чтобы майнеры использовали около 50% чистой энергии при добыче биткоина. Так Маск отреагировал на твит Cointelegraph, где речь шла о словах руководителя управляющей активами компании Sygnia Магды Вержицкой, которая называла Маска манипулятором криптовалюты.