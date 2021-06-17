Дмитрий Фефилов • 17 июня 2021 в 8:23
Биржа
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Мировые рынки снижаются на фоне более раннего повышения процентных ставок ФРС
Мировые рынки последовали за падением акций США после того, как представители Федеральной резервной системы заявили о своем намерении повысить процентные ставки раньше, чем прогнозировалось.
Представители Федеральной резервной системы заявили в среду, что ожидают повышения процентных ставок к концу 2023 года, поскольку экономика быстро восстанавливается и инфляция растет.
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