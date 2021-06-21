Яан Мартин Райк • 21 июня 2021 в 11:00
Биржа
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Инвесторы: хорошая возможность заработать на росте и падении криптовалюты
Рынок криптовалюты, который в последнее время демонстрировал большой рост и падение, привлекает все большее число людей. Инвесторы видят хорошую возможность для инвестирования в торговые платформы, которые зарабатывают на волатильности криптовалюты.
Последнее падение криптовалюты может быть для инвесторов хорошей возможностью для покупки, но инвестор Мадис Мюур считает, что стоит еще подождать. Например, стоимость акций вышедшей недавно на биржу США платформы по торговле криптовалютой Coinbase снизилась с момента выхода почти на 30%.
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