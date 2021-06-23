dv.ee • 23 июня 2021 в 10:47
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Капитализация Microsoft впервые превысила 2 триллиона долларов

Рыночная стоимость корпорации Microsoft в ходе торгов в Нью-Йорке впервые превысила два триллиона долларов, сообщает CNN Business.

Фото: Lucy Nicholson, Reuters/Scanpix

Накануне в ходе торгов в Нью-Йорке акции Microsoft поднялись на 1,2%, что позволило компании ненадолго достигнуть рыночной капитализации в 2 трлн долларов.

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