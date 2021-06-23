Капитализация Microsoft впервые превысила 2 триллиона долларов
Рыночная стоимость корпорации Microsoft в ходе торгов в Нью-Йорке впервые превысила два триллиона долларов, сообщает CNN Business.
Накануне в ходе торгов в Нью-Йорке акции Microsoft поднялись на 1,2%, что позволило компании ненадолго достигнуть рыночной капитализации в 2 трлн долларов.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме