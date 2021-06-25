Дмитрий Фефилов • 25 июня 2021 в 12:51
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Panasonic продал свою долю в Tesla
Конгломерат Panasonic продал свою долю в Tesla в связи с тем, что японская группа пытается привлечь деньги для финансирования сделки Blue Yonder.
Panasonic продал всю свою долю в давнем партнере по аккумуляторным батареям Tesla примерно за 400 миллиардов иен или 3,6 миллиарда долларов. Японский конгломерат, у которого есть совместное предприятие по производству аккумуляторов с Tesla в Неваде, заявил, что продажа не повлияет на его партнерство с американским производителем электромобилей.
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