WSJ: онлайн-издание BuzzFeed может выйти на IPO

Онлайн-издание BuzzFeed может выйти на IPO путем слияния со специализированной технической компанией SPAC. Рб этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Oнлайн-издание BuzzFeed может выйти на IPO Фото: KAY NIETFELD

Основатель и главный исполнительный директор BuzzFeed Джон Перетти может объявить о сделке по слиянию с компанией 890 5th Avenue Partners уже на этой неделе, пишет газета.

По данным источников, выход на биржу является частью плана BuzzFeed по поглощению других игроков в сфере цифровых медиа.

Buzzfed — новостная интернет медиа-компания, основанная в 2006 г. в Нью-Йорке. Перетти удалось в 2015 г. привлечь для BuzzFeed $200 млн инвестиций от медиакомпании NBCUniversal, принадлежащей Comcast. Тогда стоимость новостного портала оценили в $1,5 млрд. В ноябре прошлого года компания купила издание HuffPost у телекоммуникационной компании Verizon. Сумму сделки компании не раскрыли. По данным WSJ, по итогам 2020 г. BuzzFeed получил прибыль впервые с 2014 г.