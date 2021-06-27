Вкус биржи: инфляции бояться - на рынок не ходить

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Инфляции бояться - на рынок не ходить. Так решили американские биржи, которые в любой непонятной ситуации обновляют исторические максимумы. Оказалось, что страхи инфляции не то, чтобы преувеличены, но не так уж сильно разделяются инвесторами. Пока?

Золото падает. Ещё один индикатор, что инвесторы не боятся инфляции (или того, что им вообще всё стало до лампочки)? Почему защитный актив вдруг просел. И защитный ли он?

Голова и плечи биткойна. Голова и плечи - это фигура технического анализа (для тех, кто считает, что он хоть что-то решает на финансовых рынках). Чтобы показать эту фигуру, биткойн должен был сделать то, что так давно от него ждёт трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов - упасть.

Об этом и другом - в свежем выпуске "Вкуса биржи".