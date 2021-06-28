Каспар Аллик • 28 июня 2021 в 11:31
Биржа
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После возобновления торгов акции Barking упали наполовину
Пауза в торгах акциями Barking на платформе Funderbeam длилась с начала апреля. После возобновления торгов акции упали почти на 50%.
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