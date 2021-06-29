Капитализация Facebook впервые превысила 1 триллион долларов
Рыночная капитализация Facebook впервые превысила 1 триллион долларов - накануне акции компании подорожали почти на 4,2%, до 355,6 долларов, сообщает CNBC.
Резкий рост курса акций Facebook связан с решением суда, отклонившего иск Федеральной торговой комиссии США, передает CNBC.
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