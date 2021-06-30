Оборот Ignitis вырос на четверть

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Согласно предварительным финансовым результатам, оборот литовского энергетического концерна Ignitis Group за первые пять месяцев вырос на четверть.

Вчера биржевая компания объявила предварительные финансовые результаты за первые пять месяцев 2021 года. Оборот Ignitis увеличился на 24,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За первые пять месяцев оборот составил 615,6 миллиона евро, а прибыль до налогообложения - 144,6 миллиона евро.