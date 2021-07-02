Худший месяц за многие годы: стоимость золота упала на 7%

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В июне стоимость золота упала на 7%. Это стало худшим месяцем для золота за последние четыре с половиной года. Причиной столь резкого падения стало заявление Федеральной резервной системой США о том, что для удержания инфляции под контролем может понадобиться повышение процентных ставок, пишет Financial Times.