Каспар Аллик • 2 июля 2021 в 8:51
Биржа
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Худший месяц за многие годы: стоимость золота упала на 7%
В июне стоимость золота упала на 7%. Это стало худшим месяцем для золота за последние четыре с половиной года. Причиной столь резкого падения стало заявление Федеральной резервной системой США о том, что для удержания инфляции под контролем может понадобиться повышение процентных ставок, пишет Financial Times.
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