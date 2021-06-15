Дмитрий Фефилов • 15 июня 2021 в 13:10
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Как я готовлюсь к инфляции

Если бы существовал один 100-процентный метод защиты от инфляции, она бы ни у кого не вызвала паники, как не вызывает её дождь на улице – ведь каждому понятно, как вести себя, чтобы не промокнуть. Хотя всеспасающего «зонтика» от инфляции не существует, есть разум и логика, которые подскажут, как защитить свои активы в эпоху неопределённости, пишет биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.

Биржевой редактор "Деловых Ведомостей" Дмитрий Фефилов  Фото: Андрес Хаабу

В теории угроза инфляции существует всегда, но не всегда она реализуется. Например, многие экономисты и аналитики прогнозировали рост инфляции из-за денежных вливаний в экономику после кризиса 2008 года. Однако всё вышло иначе: за более чем 10 последних лет инфляция в развитых странах, наоборот, оставалась на рекордно низких уровнях. Отсюда и нынешняя неуверенность - а приведёт ли текущая стимуляция экономики к росту инфляции или всё-таки нет?

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