За второй квартал биткоин подешевел на 43%
Второй квартал 2021 года стал худшим для биткоина за последние три года - за этот период криптовалюта подешевела более чем на 43%, потеряв в цене более $25 тыс. По мнению аналитика криптобиржи Currency.com Михаила Кархалева, основная причина падения - ограничительные меры китайских властей.
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