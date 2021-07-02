За второй квартал биткоин подешевел на 43%

Фото: Benoit Tessier

Второй квартал 2021 года стал худшим для биткоина за последние три года - за этот период криптовалюта подешевела более чем на 43%, потеряв в цене более $25 тыс. По мнению аналитика криптобиржи Currency.com Михаила Кархалева, основная причина падения - ограничительные меры китайских властей.