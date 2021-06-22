Биткоин упал ниже 30 000 долларов

Биткоин упал ниже 30 000 долларов впервые с января этого года.

Очередная волна падения криптовалюты началась в понедельник, после того как Китай потребовал от своих крупных банков и корпораций серьезней подойти к сдерживанию торговли и других сделок с криптовалютой.