Дмитрий Фефилов • 22 июня 2021 в 13:13
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Крипто

Биткоин упал ниже 30 000 долларов

Биткоин упал ниже 30 000 долларов впервые с января этого года.

Очередная волна падения криптовалюты началась в понедельник, после того как Китай потребовал от своих крупных банков и корпораций серьезней подойти к сдерживанию торговли и других сделок с криптовалютой.

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