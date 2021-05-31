Гениальное просто: инвестировала по чуть-чуть, а заработала несколько тысяч евро

Микроинвестор Марили Нийдумаа. Фото: Лийз Трейманн

Марили Нийдумаа, которая многие месяцы последовательно инвестировала по нескольку центов каждый день, однажды с удивлением обнаружила, что умудрилась таким образом заработать тысячи евро.

Инвестируя в криптоактивы, многие потеряли и деньги, и сон, поскольку факторы, оказывающие влияние на цену биткоина, эфириума и других криптовалют, по свидетельству самих инвесторов, порой с трудом поддаются анализу, особенно если к игре подключаются инфлюэнсеры масштаба Илона Маска.

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Волатильность криптовалют феноменально велика: их курс нередко падает или поднимается на 30-40% всего лишь за день. Таким образом, криптовалюты являются одним из самых рискованных активов.

Марили Нийдумаа, руководитель отдела организации конференций Äripäev, применила очень простую, доступную и удобную автоматизированную стратегию и сумела добиться доходности 1100% на рынке криптовалют без какого-либо анализа, страха потерь, и при этом не занимаясь самостоятельной ежедневной торговлей.

Так работают микроинвестиции Марили Нийдумаа. Фото: Частный архив

Несколько центов с ее счета ежедневно автоматически направлялись на инвестиции – таким образом, за два года накопилось 700 евро, которые затем выросли до 8900 евро. Перед последним падением курсов криптовалют стоимость инвестиционного портфеля Марили составляла 14 000 евро.

«Можно было бы оплатить первый взнос за квартиру при получении жилищного кредита», - говорит Нийдумаа. Однако делать этого она не стала, поскольку ее инвестиции в криптоактивы рассчитаны на долгий период.

Инвестор открыла второй сберегательный счет для покупки жилья. У нее также есть третий счет, на него с каждой зарплаты приходит небольшая сумма, которую Марили тратит на посещение различных интересных мероприятий – например, на поход в театр.

«Я родилась в бедной многодетной семье, в детстве мы иногда не могли сдать деньги на классную фотографию или же отправиться на школьную экскурсию. В 12-летнем возрасте я работала дояркой, в средней школе – рекламировала товары в магазинах», - рассказывает Марили.

Ее жизненный принцип: «Все, что душа пожелает, нужно покупать для себя без рассрочки и без помощи других».

Заработанные деньги нужно было как-то приумножать. Работая в непосредственной близости от биржевой редакции Äripäev, Марили заинтересовалась инвестициями и начала понемногу вкладывать собственные средства в различные активы.

«Я выбрала инвестиции, основанные на том, что, по моему мнению, людям всегда необходимо: лекарства, вода, технологии, кибербезопасность, банковское дело и т. д.», - поясняет Марили.

По словам инвестора, криптовалютами она заинтересовалась «исключительно из боязни не успеть на отходящий "денежный поезд"» – это еще называют FOMO (fear of missing out) – страх упустить в своей жизни что-то важное.

«Мне не стыдно в этом признаться. Ведь если не попробуешь - не узнаешь», - говорит Марили.

И акции, и фонды

Одними из первых она купила акции Amazon, которые затем были проданы с прибылью. Кроме того, в ее портфель входят акции Microsoft, Tesla, Moderna, Pfizer и Apple, а из компания Таллиннской биржи - акции Tallink и LHV.

В конце 2018 года она открыла счет роста LHV, куда вложила 100 евро в качестве начального капитала и сразу же приступила к микроинвестированию: при оплате банковской картой в магазине сумма платежа округлялась до полной, а разница шла на счет роста инвестора. Позже она добавляла на счет еще по 50 евро ежемесячно.

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Ежемесячные инвестиции Нийдумаа переводились равными долями в 4 различных фонда, среди которых - сертификат COINETHE (Ether Tracker Euro), основанный на криптовалюте Ethereum (эфириум), который отслеживает изменения цены эфириума по отношению к доллару США. Используя счет роста, можно было также инвестировать в фонд, который отслеживает движение цены биткоина.

«Я выбрала эфириум не зря - все остальные, похоже, инвестировали в биткоин. Мне нравится мысль о том, что разумней всего держаться ближе не к лидерам, а к идущим под "номером два" - с точки зрения популярности, успеха, мудрости или же спортивных достижений, потому что они голодны и бескомпромиссно нацелены на то, чтобы завоевать первое место», - объясняет Нийдумаа один из собственных принципов повседневной жизни, который, по ее мнению, прекрасно работает и в случае с криптовалютами.

COINETHE отслеживает изменения цены эфира по отношению к доллару США. Фото: Частный архив

Пять верных инвестиционных принципов

Анализируя криптоинвестиции Марили Нийдумаа, можно выделить пять верных инвестиционных принципов, которые описаны во многих книгах и тренингах по инвестированию.

1. Начните инвестировать как можно раньше, потому что время работает на пользу инвестора как сложный процент. Когда Марили Нийдумаа начала инвестировать, ей было 25 лет.

2. При инвестировании учитывайте возможные потери, поэтому вкладывайте только те деньги, которые вам не нужны в краткосрочной перспективе, и частичная или полная потеря которых не повлияет на качество вашей жизни. Микроинвестиции полностью соответствуют этому критерию.

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3. Инвестируйте регулярно, чтобы у вас была возможность покупать активы по разным ценам, делая это в течение определенного промежутка времени. При микроинвестициях сумма, накопленная за неделю, собирается и помещается в паевой инвестиционный фонд один раз в неделю. В случае криптовалют соблюдение этого принципа вкупе с длительным временным горизонтом является фактором, значительно снижающим риски. Статистика показывает, что результаты торговли, в ходе которой инвестор при покупке и продаже пытается вычислить моменты дна и пика рынка, несмотря на все затраченное время, хуже, нежели при регулярной покупке без учета цены.

4. Выберите уровень риска в соответствии с временным горизонтом. Чем длиннее инвестиционный горизонт, тем более рискованными могут быть активы в вашем портфеле, потому что в случае общей положительной тенденции можно максимизировать доход, даже если в краткосрочной перспективе будут наблюдаться значительные колебания цен. Криптовалюты считаются одним из самых рискованных классов активов из-за отсутствия полноценного анализа.

5. Не проверяйте свой инвестиционный счет каждый день. Говорят, что лучший доход – у инвестора, потерявшего пароли от своего банковского счета. Ежедневный контроль за инвестициями создает дополнительный психологический стресс. По словам Нийдумаа, она стала обращать внимание на счет роста лишь спустя два года после старта, а потому взлеты и падения цен на активы не мешали ее спокойному сну.

6. Оптимизируйте платежи. При покупке криптовалют напрямую с платформ инвестор не может продавать их, используя при этом льготы по налогу на прибыль. Однако счет роста LHV может быть отмечен как инвестиционный счет, где денежные вложения не подлежат обложению подоходным налогом до тех пор, пока выплаты не превысят размер взносов.