Ану Лилль • 4 июля 2021 в 13:05
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Инвестирование

Шесть глобальных тенденций, на которые должен обратить внимание каждый инвестор

Экономический эксперт и инвестор Кристьян Лепик (справа) вместе с технологическим предпринимателем, инвестором и ведущим передачи Таави Котка.   Фото: Karli Saul

Экономический эксперт и инвестор Кристьян Лепик вместе с технологическим предпринимателем, инвестором и ведущим передачи Таави Котка выступили на Инвестиционном фестивале Äripäev, рассказав о шести глобальных трендах, которые не должны упустить инвесторы.

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