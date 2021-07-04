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Шесть глобальных тенденций, на которые должен обратить внимание каждый инвестор

Экономический эксперт и инвестор Кристьян Лепик (справа) вместе с технологическим предпринимателем, инвестором и ведущим передачи Таави Котка. Фото: Karli Saul

Экономический эксперт и инвестор Кристьян Лепик вместе с технологическим предпринимателем, инвестором и ведущим передачи Таави Котка выступили на Инвестиционном фестивале Äripäev, рассказав о шести глобальных трендах, которые не должны упустить инвесторы.