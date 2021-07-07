Дмитрий Фефилов • 8 июля 2021 в 3:00
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Выход на биржу Robinhood омрачен вниманием регулятора

Ажиотаж вокруг акций-мемов, таких как GameStop и AMC, объясняют нулевыми комиссиями за сделки у некоторых брокеров, включая Robinhood.   Фото: Reuters/Scanpix

Противоречивая практика, которая приносит большую часть доходов онлайн-брокеру Robinhood Markets Inc, может омрачить выход компании на биржу.

В своей заявке на IPO Robinhood раскрывает, что 81% его дохода в первом квартале пришлось на отправку ордеров по акциям, опционам и криптовалюте клиентов фирмам, которые осуществляют высокочастотный трейдинг. Такая практика известна как плата за поток ордеров (payment for order flow).

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