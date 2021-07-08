Дмитрий Фефилов • 8 июля 2021 в 12:39
Биржа
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Распространение нового штамма пугает рынки
Сегодня немецкий Dax и общеевропейский индекс STOXX Europe 600 падают на более чем 2%. Фьючерсы на американские индексы также намекают на серьезное снижение сегодня на фондовых рынках США.
Рынок переживает по поводу того, не остановит ли быстрое распространение вируса и его нового дельта-штамма экономический рост и поведение центральных банков.
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