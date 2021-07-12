Количество дигитальных подписок Ekspress Grupp выросло на 76% за год

Председатель правления Ekspress Grupp Мари-Лийс Рюйтсалу. Фото: Andras Kralla

Количество дигитальных подписок Ekspress Grupp, котирующейся на Таллиннской бирже, в течение года увеличилось в общей сложности на 76% и к концу июня достигло 110 253 подписок. Об этом сообщила компания в пресс-релизе.