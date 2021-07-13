Фуад Расулов, эксперт по инвестициям • 13 июля 2021 в 12:48
Биржа
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Инвестиционная рекомендация в TikTok? Отныне запрещено!
На днях социальная сеть TikTok запретила рекламу ряда финансовых услуг, в том числе криптовалют. Сделать это надо было уже давно, утверждает трейдер Фуад Расулов и делится своими инвестиционными советами – которые подойдут как новичкам, так и опытным инвесторам.
Запрет TikTok касается прежде всего партнерского контента - к примеру, когда пользователи рекламируют в своих видео определенную криптовалюту, взамен получая ту же криптовалюту или какие-то другие бонусы по реферальной партнерской программе.
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