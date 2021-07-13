Инвестиционная рекомендация в TikTok? Отныне запрещено!

Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

На днях социальная сеть TikTok запретила рекламу ряда финансовых услуг, в том числе криптовалют. Сделать это надо было уже давно, утверждает трейдер Фуад Расулов и делится своими инвестиционными советами – которые подойдут как новичкам, так и опытным инвесторам.

Запрет TikTok касается прежде всего партнерского контента - к примеру, когда пользователи рекламируют в своих видео определенную криптовалюту, взамен получая ту же криптовалюту или какие-то другие бонусы по реферальной партнерской программе.