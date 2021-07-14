СМИ: Саудовская Аравия и ОАЭ достигли компромисса по сделке ОПЕК+
Саудовская Аравия и ОАЭ договорились о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, передает "Коммерсант" со ссылкой на Bloomberg, Reuters и источники этих изданий.
В соответствии с договоренностью с мая 2022 Объединенные Арабские Эмираты повысят базовый уровень добычи нефти до 3,65 млн баррелей в сутки. Ранее на продлении сделки ОПЕК+ настаивала Саудовская Аравия, но Эмираты отказывались делать это на невыгодных для себя условиях.
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