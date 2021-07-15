Фуад Расулов, эксперт по инвестициям • 15 июля 2021 в 10:29
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Ракета вверх, акции вниз. Virgin Galactic потеряла почти 50% от пиковой стоимости
Ракетный двигатель Unity 22 во время полета в воскресенье. Это был 4-й рейс Unity с экипажем на борту и 22-й тестовый полет VSS Unity в целом. Космический турист совершил подобное путешествие впервые. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA
Многие ожидали, что после cуборбитального полета главы Virgin Galactic Ричарда Брэнсона акции компании чуть ли не удвоятся в цене. Однако буквально на следующий день они рухнули на 17%, к четвергу падение составило уже 33%. Причина снижения кроется в том, что Virgin Galactic сообщила о дополнительном выпуске акций.
В итоге за считанные дни «Галя» (именно так Virgin Galactic зовется на сленге русскоязычных трейдеров) потеряла почти 50 процентов от пиковой стоимости.
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