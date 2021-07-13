Акции Virgin Galactic рухнули на 17% после новостей о дополнительной эмиссии

После успешного космического полета Ричарда Брэнсона компания Virgin Galactic объявила о своем намерении провести дополнительную эмиссию объемом в 500 млн долларов. На фоне этих новостей акции Virgin Galactic упали накануне почти на 17%, сообщает BBC News.

Фото: VIRGIN GALACTIC, Handout via REUTERS

В ходе FPO (Follow-on Public Offering) Virgin Galactic собирается выпустить примерно 10,16 млн обыкновенных акций и продать их по 49,2 за акцию, говорится в проспекте, обнародованном на сайте SEC.