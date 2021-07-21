Оборот Telia Eesti превысил 80 млн евро
Результаты скандинавской телекоммуникационной компании Telia за второй квартал оказались немного лучше ожиданий, пишет Äripäev со ссылкой на квартальный отчет предприятия.
Скорректированная прибыль до налогов, амортизации и выплаты процентов по кредитам (EBITDA) составила 7,73 млрд шведских крон или 750 млн евро, снизившись на 0,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналитики прогнозировали прибыль в 7,71 млрд шведских крон.
Оборот Telia Eesti увеличился на 3,8% в годовом сравнении, достигнув 826 млн шведских крон или 80,1 млн евро. Прибыль до амортизации увеличилась на 6% до 299 миллионов шведских крон (29 миллионов евро).
Стоимость акции Telia на Стокгольмской фондовой бирже по состоянию на 15:15 упала на 3,1% до 38,2 шведских крон.