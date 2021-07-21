Оборот Telia Eesti превысил 80 млн евро

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix

Результаты скандинавской телекоммуникационной компании Telia за второй квартал оказались немного лучше ожиданий, пишет Äripäev со ссылкой на квартальный отчет предприятия.

Скорректированная прибыль до налогов, амортизации и выплаты процентов по кредитам (EBITDA) составила 7,73 млрд шведских крон или 750 млн евро, снизившись на 0,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналитики прогнозировали прибыль в 7,71 млрд шведских крон.

Оборот Telia Eesti увеличился на 3,8% в годовом сравнении, достигнув 826 млн шведских крон или 80,1 млн евро. Прибыль до амортизации увеличилась на 6% до 299 миллионов шведских крон (29 миллионов евро).

Стоимость акции Telia на Стокгольмской фондовой бирже по состоянию на 15:15 упала на 3,1% до 38,2 шведских крон.