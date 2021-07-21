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Результаты Nordea превзошли ожидания аналитиков

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Прибыль Nordea Bank во втором квартале оказалась выше ожиданий аналитиков, поскольку рынок недвижимости переживает бум, а увеличение объемов предоставляемых услуг по управлению активами помогло компенсировать банку рост расходов, сообщает Reuters.

В шведских банках наблюдается рост спроса на управление активами и высокий уровень бизнес-активности в целом, особенно в сферах недвижимости и карточных платежей. «Ограничения ослабляются, программы вакцинации продвигаются успешно, и мы возвращаемся к нормальной деятельности», - отметил генеральный директор компании Франк Ванг-Йенсен.