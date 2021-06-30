dv.ee • 30 июня 2021 в 8:42
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Arco Vara ударила по рукам с Saunum

Предприятие по развитию недвижимости Arco Vara заключило договор сотрудничества с эстонским производителем каменок Saunum об установке каменок для саун в квартирах проекта Kodulahe.

Фото: Saunum

«Наше желание – положить начало длительным партнерским отношениям, чтобы и в следующих наших проектах развития недвижимости жильцы могли бы наслаждаться хорошей и полезной атмосферой сауны», - заявил член правления Arco Vara Мико-Ове Нийнемяэ.

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