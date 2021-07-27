dv.ee • 27 июля 2021 в 6:39
Биржа
Только для подписчиков
Акции

Swedbank подарит молодым клиентам паи фонда Robur

Иллюстративное фото.   Фото: Andras Kralla

Начиная с этой недели, Swedbank будет дарить всем клиентам, достигшим 18-летнего возраста, паи фонда Robur на сумму 15 евро. В общей сложности в этом году бесплатно получить паи фонда смогут более 8000 молодых людей, сообщает пресс-служба банка.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Акции
    Биржа
    Инвестирование
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи