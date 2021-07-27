Swedbank подарит молодым клиентам паи фонда Robur

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Начиная с этой недели, Swedbank будет дарить всем клиентам, достигшим 18-летнего возраста, паи фонда Robur на сумму 15 евро. В общей сложности в этом году бесплатно получить паи фонда смогут более 8000 молодых людей, сообщает пресс-служба банка.