Facebook предупреждает о значительном замедлении роста доходов
Компания Facebook предупредила, что ожидает значительного замедления роста доходов во второй половине 2021 года, сообщает BBC News.
Согласно обнародованному квартальному отчету, выручка технологического гиганта увеличилась до 29 млрд долларов по сравнению с 18,69 млрд долларов за аналогичный период прошлого года, пишет BBC News.
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