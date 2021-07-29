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Facebook предупреждает о значительном замедлении роста доходов

Компания Facebook предупредила, что ожидает значительного замедления роста доходов во второй половине 2021 года, сообщает BBC News.

Логотип Facebook (иллюстративное фото) Фото: JULIAN STRATENSCHULTE, EPA

Согласно обнародованному квартальному отчету, выручка технологического гиганта увеличилась до 29 млрд долларов по сравнению с 18,69 млрд долларов за аналогичный период прошлого года, пишет BBC News.