Руководство Facebook не согласно с жесткой критикой Байдена

Компания Facebook Inc. категорически не согласна с утверждениями президента США Джо Байдена о том, что социальные сети якобы способствуют распространению дезинформации о вакцинах, сообщает Bloomberg.

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Как отметил в своем блоге заместитель главы Facebook по работе с клиентами Гай Розен, платформа сделала достаточно, чтобы помочь населению преодолеть предубеждение и скептицизм по отношению к кампании вакцинации.