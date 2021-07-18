dv.ee • 18 июля 2021 в 12:57
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Коронавирус

Руководство Facebook не согласно с жесткой критикой Байдена

Компания Facebook Inc. категорически не согласна с утверждениями президента США Джо Байдена о том, что социальные сети якобы способствуют распространению дезинформации о вакцинах, сообщает Bloomberg.

Фото: AFP, Scanpix

Как отметил в своем блоге заместитель главы Facebook по работе с клиентами Гай Розен, платформа сделала достаточно, чтобы помочь населению преодолеть предубеждение и скептицизм по отношению к кампании вакцинации.

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