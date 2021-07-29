Квартальные показатели EfTEN демонстрируют уверенный рост
EfTEN Real Estate Fund III увеличил выручку на 27%, заработав 3,09 миллиона евро во втором квартале нынешнего года, говорится в биржевом сообщении компании.
По словам главы EfTEN Вильяра Аракаса, квартальные результаты оказались лучше ожиданий, а EBITDA фонда (прибыль вычета до налогов, амортизации и выплаты процентов по кредитам) за первые шесть месяцев нынешнего года достигла 4,89 млн евро, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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