dv.ee • 29 июля 2021 в 6:09
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Инвестиционные Фонды

Квартальные показатели EfTEN демонстрируют уверенный рост

EfTEN Real Estate Fund III увеличил выручку на 27%, заработав 3,09 миллиона евро во втором квартале нынешнего года, говорится в биржевом сообщении компании.

Руководитель EfTEN Вильяр Аракас (в центре)  Фото: Андрас Кралла

По словам главы EfTEN Вильяра Аракаса, квартальные результаты оказались лучше ожиданий, а EBITDA фонда (прибыль вычета до налогов, амортизации и выплаты процентов по кредитам) за первые шесть месяцев нынешнего года достигла 4,89 млн евро, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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