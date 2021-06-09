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EfTEN получил рекордный оборот за месяц

Исполнительный директор фонда EfTEN Capital Вильяр Аракас. Фото: Raul Mee

Фонд EfTEN Real Estate Fund III, занимающийся инвестициями в недвижимость, заработал в мае рекордные оборот и прибыль, пишет предприятие в своём биржевом сообщении.

Выручка за май составила 1,04 миллиона евро, что на 89 000 евро больше, чем за апрель. Это лучший результат в истории компании.