Майт Краун • 9 июня 2021 в 8:11
Биржа
Только для подписчиков
EfTEN получил рекордный оборот за месяц
Фонд EfTEN Real Estate Fund III, занимающийся инвестициями в недвижимость, заработал в мае рекордные оборот и прибыль, пишет предприятие в своём биржевом сообщении.
Выручка за май составила 1,04 миллиона евро, что на 89 000 евро больше, чем за апрель. Это лучший результат в истории компании.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.