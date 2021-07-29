Tallink по-прежнему в убытках, но оборот растет
Согласно обнародованным квартальным результатам, консолидированный оборот Tallink во втором квартале 2021 года вырос на 32,5%, превысив 86 млн евро, тогда как чистый убыток группы составил 24,3 млн евро.
Во втором квартале Tallink Grupp AS и ее дочерние предприятия перевезли 427 767 пассажиров, что на 10,2% больше, нежели за аналогичный период прошлого года, информирует компания в распространенном на бирже сообщении.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме