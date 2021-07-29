dv.ee • 29 июля 2021 в 8:21
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Tallink по-прежнему в убытках, но оборот растет

Согласно обнародованным квартальным результатам, консолидированный оборот Tallink во втором квартале 2021 года вырос на 32,5%, превысив 86 млн евро, тогда как чистый убыток группы составил 24,3 млн евро.

Паром Silja Europa судоходной компании Tallink в Таллиннском порту  Фото: VALDA KALNINA, EPA-EFE

Во втором квартале Tallink Grupp AS и ее дочерние предприятия перевезли 427 767 пассажиров, что на 10,2% больше, нежели за аналогичный период прошлого года, информирует компания в распространенном на бирже сообщении.

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