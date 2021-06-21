Tallink City Hotel реконструирован за €10 млн

Фото: Tiit Veermae

Гостиница Tallink City Hotel была реконструирована. Общая стоимость ремонтных работ составила 10 миллионов евро.

Как пишет строительная компания Kapitel в своём пресс-релизе, в гостинице Tallink City Hotel были проведены ремонтные работы, в ходе которых был обновлены 324 номера, гостиничный холл, ресторан, конференц-центр и другие клиентские зоны.

Совместное предприятие Kapitel и Infortar, которым в равных долях принадлежит компания VARA HTG, являющаяся владельцем здания инвестировало в проект реновации около 10 миллионов евро. Строительные работы были выполнены строительной компанией Merko.

«Мы очень довольны тем, что нам удалось сделать капитальный ремонт, эффективно используя вынужденную паузу, возникшую вследствие пандемии. Теперь можно даже пошутить, что особенно приятно то, что мы сумели сделать капитальный ремонт, не потеряв ни одного клиента, поскольку их просто не было», – сказала член правления Tallink Hotels Аве Свартс.

«Перестроенная из здания легендарного таллиннского Дома быта гостиница Tallink City Hotel, несомненно, стала пионером современного гостиничного ландшафта Эстонии. Капитально обновлённый отель очень точно отражает нюансы современной жизни, предугадывая новые потребности своих гостей, превращая их мечты в реальность. Например, новым элементом интерьера является просторный холл гостиницы, напоминающий, скорее, гостиную комнату, где можно, в соответствии со своим настроением, провести время, общаясь в компании за длинным столом у бара, расслабившись в более интимной обстановке у камина или уединившись в тихом библиотечном уголке», – прокомментировал работы по реновации отеля архитектор Меэлис Пресс.

Реконструкция Tallink City Hotel началась в сентябре 2020 года, а для посетителей двери откроются в конце июня 2021 года.