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LHV эмитирует новые акции по цене ниже рыночной

Фото: Liis Treimann

Руководство LHV приглашает акционеров предприятия на общее собрание, где в частности планируется утвердить увеличение акционерного капитала, следует из биржевого сообщения.

Общее собрание пройдет 23 августа в 13 часов. В повестке обзор экономических результатов за первое полугодие и финансовый план на 2021 год. Руководство также внесло предложение увеличить акционерный капитал на 25 340 000 евро через эмиссию простых новых акций.