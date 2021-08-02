Майт Краун • 2 августа 2021 в 6:37
Биржа
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LHV эмитирует новые акции по цене ниже рыночной
Руководство LHV приглашает акционеров предприятия на общее собрание, где в частности планируется утвердить увеличение акционерного капитала, следует из биржевого сообщения.
Общее собрание пройдет 23 августа в 13 часов. В повестке обзор экономических результатов за первое полугодие и финансовый план на 2021 год. Руководство также внесло предложение увеличить акционерный капитал на 25 340 000 евро через эмиссию простых новых акций.
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