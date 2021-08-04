Дмитрий Фефилов • 4 августа 2021 в 9:49
Биржа
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Акции банка Coop падают
Сегодня акции банка Coop демонстрируют самое большое падение среди всех балтийских компаний в основном списке Таллиннской биржи. Акции банка LHV также снижаются.
Акции Coop банка стремительно росли последние две недели. Только за последние полторы недели их рост составил 37% - если в начале прошлой недели акции продавались по 2,6 евро, то еще сегодня утром их продавали по 3,56.
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