Райво Хейн рассказал, из каких акций состоит его инвестиционный портфель

Миллионер, инвестор, член совета LHV Райво Хейн. Фото: Лийз Трейманн

Инвестора Райво Хейна раздражает идея, что дети должны быть единственной инвестицией человека, и в старости надо надеяться только на них. Он опубликовал в Twitter содержимое своего инвестиционного портфеля, стоимость которого оценивается в два миллиона евро. По словам Хейна, этим он хочет показать: пенсионер мог бы и сам быть богатым и не полагаться на финансовую поддержку детей.

«Разумеется всегда можно инвестировать и в своих детей, чтобы они массировали твои пролежни, когда ты станешь старым. Публикую это для Сеэдера», - намекнул инвестор на руководителя партии «Отечество» Хелира-Вальдора Сеэдера, который инициировал пенсионную реформу и который утверждает, что его личная пенсионная система - это семья, а в старости он будет урезать расходы, жить скромно и надеяться на помощь детей.