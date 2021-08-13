Ану Лилль • 13 августа 2021 в 9:52
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Райво Хейн рассказал, из каких акций состоит его инвестиционный портфель

Миллионер, инвестор, член совета LHV Райво Хейн.  Фото: Лийз Трейманн

Инвестора Райво Хейна раздражает идея, что дети должны быть единственной инвестицией человека, и в старости надо надеяться только на них. Он опубликовал в Twitter содержимое своего инвестиционного портфеля, стоимость которого оценивается в два миллиона евро. По словам Хейна, этим он хочет показать: пенсионер мог бы и сам быть богатым и не полагаться на финансовую поддержку детей.

«Разумеется всегда можно инвестировать и в своих детей, чтобы они массировали твои пролежни, когда ты станешь старым. Публикую это для Сеэдера», - намекнул инвестор на руководителя партии «Отечество» Хелира-Вальдора Сеэдера, который инициировал пенсионную реформу и который утверждает, что его личная пенсионная система - это семья, а в старости он будет урезать расходы, жить скромно и надеяться на помощь детей.

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