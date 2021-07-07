Только для подписчиков

ФОТО: Как прошел инвестиционный фестиваль

Фото: KARLI SAUL

На минувших выходных на хуторе Калласте (Харьюмаа) уже в седьмой раз прошел крупнейший инвестиционный фестиваль стран Балтии.

Он собрал около 1000 гостей и 40 выступающих. Своим опытом и знаниями с участниками поделились Райво Хейн, Кристи Сааре, Урмас Сыырумаа, Кристьян Лийвамяги, Мадис Мюйр, Марат Каспаров и многие другие.