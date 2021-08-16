Вкус биржи: Байден выдвинул ряд инициатив. А как вы боретесь со скукой?

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В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

В этот раз мы много обсуждали инициативы одного человека - Джо Байдена. Президент Соединённых Штатов Америки времени даром не терял и запомнился несколькими начинаниями.

В любой непонятной ситуации жги электричество. На позапрошлой неделе Джо Байден заявил о том, что поставил перед страной масштабную цель: добиться того, чтобы половина всех автомобилей на территории Соединённых Штатов ездили на электричестве. Прямо “I have a dream!”, только с 50%-м дисконтом. Масштабный шаг в направлении улучшения экологической ситуации (будем теперь загрязнять природу, добывая электричество с помощью угля)!

Как постановка такой масштабной цели повлияла в моменте на акции Tesla? Пострадали ли производители традиционных автомобилей? Сыграл ли президент в пользу первых и против вторых? Неужели и здесь Илон Маск опять всех переиграл?

Президент США также запомнился тем, что попросил страны-члены ОПЕК+ увеличить добычу нефти. Мы же теперь экологичные, поэтому дайте нам больше нефти! Насколько столь нетипичный (для сверхдержавы) шаг увеличит зависимость США от углеводородов? Снизит ли цены на нефть? Может быть, уже снизил?

Ещё Сенат США одобрил двухпартийный (т.е. тот, который одинаково не любят и республиканцы, и демократы) законопроект о финансировании инфраструктурных проектов. Государство вложит в дороги, мосты, аэропорты и интернет (не спрашивайте) триллион долларов! Вызовет ли новое стимулирование экнономики экономический подъём и новые максимумы на фондовых рынках?

Золото падает уже 2 месяца подряд. Как-никак, “защитный актив”! Кого, скажите на милость, он будет защищать, если упадёт до нуля? Почему золото дешевеет? Что не нравится консервативным инвесторам?

Об этом и другом - свежем выпуске “Вкуса биржи”.