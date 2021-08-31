Фуад Расулов: Apple будет работать через спутник?

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Ходят упорные слухи, что новые iPhone 13 будут снабжены функцией спутниковой связи. Эти разговоры привели к резкому росту акций, которые до этого “спали” несколько недель. Насколько оправдан этот ажиотаж?

Открыв вчера график акций Apple, я испытал шок. Бумага несколько недель стояла на месте, а тут вдруг ракетой рванула вверх, обновив исторические максимумы. 153,49 доллара за акцию Apple - столько эти акции ещё не стоили никогда. Капитализация достигла 2,5 триллиона долларов - впервые в истории. А что случилось?