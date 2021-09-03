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    Дмитрий Фефилов: Таллиннская биржа как поезд в огне

    То, что происходит на Таллиннской бирже, нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. За последний год подобные события перестали вызывать удивление. Но чем чаще и стремительней взлеты, подобные вчерашнему, тем опаснее становится это приключение.

    Фото: Pixabay
    Происходящее на рынках и, в первую очередь, на Таллиннской бирже можно сравнить с поездом, набравшим внушительную скорость.
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