IuteCredit Finance выпускает облигации для розничных инвесторов

Тармо Танилас: эйфория на финансовых рынках может закончиться плачевно

Сеппо Саарио – легендарный финский инвестор, накопивший многолетний личный опыт, который он изложил в нескольких хороших книгах. Недавно, наводя порядок на книжной полке, я наткнулся на новую версию его Инвестиционной книги, и снова у меня возникло искушение просмотреть мысли этого гуру. Я не очень далеко продвинулся в своем чтении, когда появились первые чёткие сигналы о том, что нынешняя эйфория на финансовых рынках должна заставить инвесторов с более длительным опытом проявить осторожность, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.

Сеппо Саарио – легендарный финский инвестор, накопивший многолетний личный опыт, который он изложил в нескольких хороших книгах. Недавно, наводя порядок на книжной полке, я наткнулся на новую версию его Инвестиционной книги, и снова у меня возникло искушение просмотреть мысли этого гуру. Я не очень далеко продвинулся в своем чтении, когда появились первые чёткие сигналы о том, что нынешняя эйфория на финансовых рынках должна заставить инвесторов с более длительным опытом проявить осторожность, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.