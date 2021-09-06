Вкус биржи: и на орбите будут “яблоки” цвести!

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В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Apple, ты просто космос! Ну или хочешь им быть. Ходят упорные слухи, что Apple планирует запустить телефон со спутниковой связью. Это означает, что в критической и экстренной ситуации владелец телефона сможет вызвать помощь через спутник (даже если мобильная связь не ловит). Теперь и на орбите будут “яблоки” цвести?

Я календарь переверну - и снова аналитики ошиблись. 235 000 рабочих мест на пятничных нонфармах - да что вы вообще знаете о разочаровании? Трейдеры, инвесторы (и эксперты по инвестированию) ожидали совсем других результатов. Ну и отдельно отметим “успехи” аналитиков - эти умудрились спрогнозировать 750 000 новых рабочих мест. Неужели оптимизм заканчивается? Сейчас придёт ФРС и накинет пару процентов учётной ставки? Или не всё так просто?

А у нас будет своя биржа - с блекджеком! Китай объявил о том, что создаёт свою биржу, которая будет базироваться в Пекине. Это ответ на действия американских бирж, которые начали предъявлять претензии китайским компаниям. Составит ли новая биржа конкуренцию фондовому рынку США? И насколько правильно сделали американцы, что начали жестить?

Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.