  • Поделиться:

    Первый финский SPAC выводит на биржу производителя систем отопления

    Зарегистрированная на Хельсинкской фондовой бирже SPAC-компания выводит на биржу производителя систем отопления и охлаждения Purmo Group, сообщает Äripäev.

    Здание Хельсинкской фондовой биржиФото: porssitalo.fi
    SPAC (Special-purpose acquisition company - «компания-оболочка», созданная для вывода на биржу другой компании) под названием Virala Acquisition Company, созданная этим летом, привлекла в общей сложности 107 миллионов евро от 3100 инвесторов, информирует Äripäev.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Михаил Кылварт: Старому городу нужна современная офисная жизнь
    Первый финский SPAC выводит на биржу производителя систем отопления
    Рекордные цены на газ и углеродный рынок - звенья одной цепи
    Инвестор
    Крупный конкурент Uber и Bolt может объявить о банкротстве
    Канадская компания Facedrive, предоставляющая услуги таксоизвоза и доставки еды, может в ближайшее время объявить о своем банкротстве, сообщает Bloomberg.
    Канадская компания Facedrive, предоставляющая услуги таксоизвоза и доставки еды, может в ближайшее время объявить о своем банкротстве, сообщает Bloomberg.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Либман: лозунги «Отечества» возвращают страну в 90-е годы
    Лозунги, взятые на вооружение партией «Отечество», возвращают страну куда-то в 90-е годы, однако известно же, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, даже если очень постараться прикрыть обветшавшее и прохудившееся исподнее яркими одеждами прогресса, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Лозунги, взятые на вооружение партией «Отечество», возвращают страну куда-то в 90-е годы, однако известно же, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, даже если очень постараться прикрыть обветшавшее и прохудившееся исподнее яркими одеждами прогресса, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение